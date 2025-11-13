«Немцы обрубили все концы»: автоэксперт Иванов назвал компании, которые не вернутся в РФ

Mercedes-Benz, Mazda и Toyota не вернутся в страну после того, как покинули российский рынок в 2022 году. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Mercedes-Benz полностью продал свою дистрибуцию. Не так давно еще у них был завод в Есипово. Однако и с производством немецкий бренд расстался полностью. Немцы обрубили все концы. У них остается право обратного выкупа с опционом, но вряд ли они по этому пути захотят идти. И сомневаюсь, что у них получится, даже при возникновении такого желания», — сказал эксперт.

По его словам, у бренда Mazda на данный момент истек период, когда они могли выкупить свой завод в Приморье, это свидетельствует о том, что компания не планирует возвращаться на российский рынок. Иванов также отметил японский бренд Toyota, про который часто пишут СМИ: «Никакого возвращения нет». По словам автоэксперта, на заводе, который занимался производством автомобилей в Шушарах, теперь будут собирать продукцию другой марки.

Ранее сообщалось, что в России за месяц зарегистрировали свыше 1 тысячи машин Mazda.