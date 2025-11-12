На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красногорске мальчик лишился пальцев из-за СВУ в виде автоприбора

SHOT: СВУ, разорвавшее руку мальчику в Красногорске, замаскировали под автоприбор
true
true
true
close
Telegram-канал SHOT

В Красногорске школьник лишился пальцев из-за СВУ, которое было замаскировано под промышленный инструмент для автомехаников. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Устройство с десятью граммами взрывчатого вещества представляет собой железный цилиндр, который используется для различных автомобильных работ или же в качестве промышленного инструмента. Например, его могут использовать при замене стоек амортизатора», — говорится в публикации.

Отмечается, что трубка диаметром около 25 мм была спаяна кустарным способом и начинена поражающими элементами.

До этого инцидент произошел вечером 11 ноября на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки. Девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, после чего прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадавшему повредило руку, несколько пальцев оторвало. Его госпитализировали.

Информацию о взрыве подтвердил тренер спортивного клуба в Красногорске в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости». Мужчина рассказал, что вышел из зала и увидел, что на асфальте лежит мальчик, у которого одна рука была в крови. Он спросил, нужна ли помощь, но на месте уже была бригада скорой помощи. Тренер добавил, что не знает ничего о взрывном устройстве.

