Мишустин рассказал, когда в Москве планируют запустить беспилотное такси

Мишустин: в 2026 году в Москве может появиться первое беспилотное такси

Первое беспилотное такси может появиться в Москве уже в следующем году. Об этом в ходе выступления на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что власти намерены продолжить формирование полноценного рынка наземных перевозок с беспилотным транспортом.

«Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — рассказал глава правительства.

При этом Мишустин подчеркнул, что подобные технологии можно внедрять только при выполнении определенных условий. Речь идет о прохождении беспилотным транспортом всех необходимых испытаний и получении доказательств, что эти технологии безопасны для людей.

Также премьер-министр сообщил, что в октябре 2025 года автономный легковой автомобиль совершил самостоятельную поездку на расстояние 400 км — из Тулы в Москву и обратно. По словам Мишустина, в салоне находился водитель-испытатель, но он ни разу не вмешался в управление транспортным средством.

Ранее РФ назвали первой в мире страной, создающей правовое регулирование беспилотного движения.