На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин рассказал, когда в Москве планируют запустить беспилотное такси

Мишустин: в 2026 году в Москве может появиться первое беспилотное такси
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первое беспилотное такси может появиться в Москве уже в следующем году. Об этом в ходе выступления на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он отметил, что власти намерены продолжить формирование полноценного рынка наземных перевозок с беспилотным транспортом.

«Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — рассказал глава правительства.

При этом Мишустин подчеркнул, что подобные технологии можно внедрять только при выполнении определенных условий. Речь идет о прохождении беспилотным транспортом всех необходимых испытаний и получении доказательств, что эти технологии безопасны для людей.

Также премьер-министр сообщил, что в октябре 2025 года автономный легковой автомобиль совершил самостоятельную поездку на расстояние 400 км — из Тулы в Москву и обратно. По словам Мишустина, в салоне находился водитель-испытатель, но он ни разу не вмешался в управление транспортным средством.

Ранее РФ назвали первой в мире страной, создающей правовое регулирование беспилотного движения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами