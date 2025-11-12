На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин рассказал об успехах в развитии беспилотных технологий в России

Мишустин: в развитии беспилотных технологий у России уже есть успехи
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии форума «Цифровые решения» заявил об успехах в развитии беспилотных технологий в России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для стабильной работы организаций во всех секторах экономики страны требуется качественная связь.

«Одним из приоритетов правительства является формирование современной, защищенной телекоммуникационной инфраструктуры. Это важно для развития и других отраслей, в том числе и беспилотных технологий. Здесь есть успехи», — сказал премьер.

По его словам, на сегодняшний день на трассах и полигонах стары уже используются 90 беспилотных грузовиков. Только в этом году их пробег превысил 8,5 млн км.

Кроме того, Мишустин рассказал, что в октябре текущего года автономный легковой автомобиль совершил самостоятельную поездку в 400 км из Тулы в Москву и обратно. Водитель-испытатель был в машине, однако ни разу не вмешивался в управление.

Также во время пленарной сессии форума Мишустин заявил, что отечественные разработчики ПО смогли занять ключевые рыночные ниши после ухода иностранных вендоров, а их продукты демонстрируют активное внедрение в корпоративном и государственном сегментах.

Ранее первый российский человекоподобный робот упал на презентации.

