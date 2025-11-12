На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве предупредили о дожде и гололедице в выходные

В Москве в выходные дни на этой неделе ожидается мокрый снег, дождь и гололедица. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«По прогнозу синоптиков, 15 ноября в Москве обещают мокрый снег с дождем, сильный ветер до 15 м/с и понижение температуры до -5°С. Также возможна гололедица. Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — говорится в публикации.

Также водителям порекомендовали быть аккуратными на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели.

До этого в Москве водителей предупредили о сильном тумане с вечера 12 ноября.

В МЧС водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Ранее центр Москвы перекрыли в четвертый раз за день.

