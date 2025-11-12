На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центр Москвы перекрыли в четвертый раз за день

В центре Москвы перекрыли улицы, набережные и Большой Каменный мост
Pavel Golovkin/AP

В центре Москвы перекрыли движение автотранспорта в четвертый раз за день. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто: на Смоленской набережной в сторону Краснопресненской набережной; на Пресненской набережной в сторону Краснопресненской набережной; на улице 1905 года; на улице Рочдельская, 11/5», — говорится в публикации.

Также проезд закрыт на улице Николаева, 4, на улице Знаменка, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

Столичным водителям посоветовали заблаговременно прокладывать маршрут.

До этого Дептранс в третий раз за день сообщил, что в центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Движение перекрыли на улице Новый Арбат, участке дороги по Садовому кольцу или по улице Большая Никитская.

В 10:28 мск в Дептрансе объявили о перекрытиях на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, позже — сообщили об ограничениях на улице Тверской. Движение транспорта до сих пор закрыто.

Ранее водителям закрыли проезд в районе Охотного ряда и Китай-города.

