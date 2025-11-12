На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, вернутся ли на родину россияне, пострадавшие в ДТП в Египте

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Египте, вернутся на родину 12 ноября
true
true
true
close
cairo24.com

12 ноября на родину вернутся четверо россиян, которые накануне пострадали в ДТП в Египте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

«Четыре человека, которые получили травмы в результате аварии, сегодня улетают в Россию. Большинство пострадавших вернулись в отели», — заявили в российской дипмиссии.

Отмечается, что среди пострадавших россиян тяжелых случаев нет.

Накануне автобус с российскими туристами ночью материале с грузовиком в Египте, в салоне находились 39 человек. В результате аварии не выжили россиянка и водитель, остальные получили различные травмы. Среди пострадавших оказались дети. В местном управлении здравоохранения утверждали, что четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, одного из них перевезли в Каир. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее владивостокец напал на женщину и разбил ее авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами