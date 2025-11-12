Стало известно, вернутся ли на родину россияне, пострадавшие в ДТП в Египте

Четверо россиян, пострадавших в ДТП в Египте, вернутся на родину 12 ноября

12 ноября на родину вернутся четверо россиян, которые накануне пострадали в ДТП в Египте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

«Четыре человека, которые получили травмы в результате аварии, сегодня улетают в Россию. Большинство пострадавших вернулись в отели», — заявили в российской дипмиссии.

Отмечается, что среди пострадавших россиян тяжелых случаев нет.

Накануне автобус с российскими туристами ночью материале с грузовиком в Египте, в салоне находились 39 человек. В результате аварии не выжили россиянка и водитель, остальные получили различные травмы. Среди пострадавших оказались дети. В местном управлении здравоохранения утверждали, что четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, одного из них перевезли в Каир. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

