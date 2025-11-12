Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Египте

Большинство пострадавших россиян, попавших в ДТП в Египте, были выписаны из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби.

«Большинство пострадавших покинули больницы после получения необходимой медицинской помощи и улучшения состояния. Пятеро остаются под наблюдением врачей», — рассказал он.

Накануне автобус с российскими туристами ночью столкнулся с грузовиком в Египте, в салоне находились 39 человек. В результате аварии не выжили россиянка и водитель, остальные получили различные травмы. Среди пострадавших оказались дети. В местном управлении здравоохранения утверждали, что четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, одного из них перевезли в Каир. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

