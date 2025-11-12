На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перу десятки человек погибли при падении автобуса в обрыв

RPP: в Перу упал с обрыва автобус с 50 пассажирами, 37 погибли
true
true
true
close
PNP

В Перу упал с обрыва автобус с 50 пассажирами, 37 из них погибли, а еще 13 получили ранения. Об этом пишет местное издание RPP.

Инцидент произошел на 780-м километре шоссе Панамерикана-Сур в районе Оконья в провинции Камана неподалеку от туристического города Арекипе, куда и направлялся автобус.

По данным следователей, транспортное средство при подозрительных обстоятельствах столкнулось с фургоном и вылетело за пределы трассы в обрыв. Сообщалось, что из-за сильных дождей и ветров в стране был объявлен красный уровень погодной опасности, что могло быть фактором ДТП.

36 человек погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице.

До этого в Бразилии автобус сорвался с горной дороги, в результате чего пострадали почти 30 пассажиров, а еще 17 погибли. По словам очевидцев, в автобусе возникла механическая неисправность, и водитель потерял контроль над управлением.

Ранее в Якутии опрокинулся с обрыва автобус с шахтерами.

