В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси

Мишустин: в 2026 году в Москве планируется запуск беспилотного такси

В 2026 году в Москве могут начать ездить первые беспилотные такси. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — заявил он.

Мишустин также напомнил, что в октябре автономный автомобиль совершил самостоятельную поездку протяженностью 400 км из Тулы в Москву и обратно. Водитель-испытатель ни разу не вмешивался в управление.

До этого в России был разработан автономный трактор.

«Система помогает разгрузить водителя: вместо «слежки» за дорогой он задает нужные параметры движения на планшете и концентрируется только на работе оборудования», — сообщил Минтранс.

Отмечается, что российская разработка успешно прошла тесты и в перспективе заменит иностранные аналоги на 10-15 тысячах машин ежегодно.

