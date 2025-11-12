На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси

Мишустин: в 2026 году в Москве планируется запуск беспилотного такси
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году в Москве могут начать ездить первые беспилотные такси. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — заявил он.

Мишустин также напомнил, что в октябре автономный автомобиль совершил самостоятельную поездку протяженностью 400 км из Тулы в Москву и обратно. Водитель-испытатель ни разу не вмешивался в управление.

До этого в России был разработан автономный трактор.

«Система помогает разгрузить водителя: вместо «слежки» за дорогой он задает нужные параметры движения на планшете и концентрируется только на работе оборудования», — сообщил Минтранс.

Отмечается, что российская разработка успешно прошла тесты и в перспективе заменит иностранные аналоги на 10-15 тысячах машин ежегодно.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить свой автомобиль от ДТП в ноябре.

