Водителям закрыли проезд в районе Охотного ряда и Китай-города

В Москве водителям перекрыли проезд в районе Охотного ряда и Китай-города

В центре Москвы водителям перекрыли проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«О перекрытиях в районе Охотного ряда и Китай-города сообщают водители. По их словам, движение на улицах у Красной площади частично перекрыто, также закрыт для проезда Большой Каменный мост», — говорится в публикации.

До этого Дептранс в третий раз за день сообщил, что в центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Движение перекрыли на улице Новый Арбат, участке дороги по Садовому кольцу или по улице Большая Никитская.

В 10:28 мск в Дептрансе объявили о перекрытиях на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, позже — сообщили об ограничениях на улице Тверской. Движение транспорта до сих пор закрыто.

