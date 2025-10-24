На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, нужно ли прогревать двигатель автомобилей

Автоэксперт Шабунин назвал три причины прогревать двигатель перед поездкой
Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой необходим по ряду важных причин, рассказал «Газете.Ru» мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин.

«В первую очередь необходим выход на рабочие температуры охлаждающей жидкости. Также должно прогреться моторное масло: в холодном состоянии оно более густое. На машинах с автоматической трансмиссией до прогрева масла в коробке передач до рабочей температуры она может работать некорректно», — перечислил Шабунин.

По его словам, загустевшее при низкой температуре масло менее эффективно смазывает трущиеся детали двигателя, что ведет к повышенному износу агрегата. Это же касается и деталей коробки передач.

Прогревать двигатель современного автомобиля нужно не менее пяти минут, посоветовал Шабунин. Момент, когда уже можно начинать движение, можно отследить по тахометру: при пуске холодного двигателя он начинает работать на повышенных оборотах, а когда они падают ниже 1 тыс. об./мин, уже можно ехать, указал эксперт.

Ранее стало известно, что средний возраст автомобилей в России вырос на 4 года с 2021-го.

