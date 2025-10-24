Россиянам рассказали, нужно ли прогревать двигатель автомобилей

Прогрев двигателя автомобиля перед поездкой необходим по ряду важных причин, рассказал «Газете.Ru» мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин.

«В первую очередь необходим выход на рабочие температуры охлаждающей жидкости. Также должно прогреться моторное масло: в холодном состоянии оно более густое. На машинах с автоматической трансмиссией до прогрева масла в коробке передач до рабочей температуры она может работать некорректно», — перечислил Шабунин.

По его словам, загустевшее при низкой температуре масло менее эффективно смазывает трущиеся детали двигателя, что ведет к повышенному износу агрегата. Это же касается и деталей коробки передач.

Прогревать двигатель современного автомобиля нужно не менее пяти минут, посоветовал Шабунин. Момент, когда уже можно начинать движение, можно отследить по тахометру: при пуске холодного двигателя он начинает работать на повышенных оборотах, а когда они падают ниже 1 тыс. об./мин, уже можно ехать, указал эксперт.

Ранее стало известно, что средний возраст автомобилей в России вырос на 4 года с 2021-го.