В Карелии на видео попало, как машины с людьми опрокинулись в серьезном ДТП

В Карелии на видео сняли кульбит Ford с женщиной в салоне

В Петрозаводске микроавтобус влетел в иномарку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Страшная авария произошла вчера на улице Чапаева в Петрозаводске. 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ford. Оба автомобиля опрокинулись. За рулем «Форда» была 48-летняя женщина», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Mercedes врезается в иномарку, от удара Ford переворачиваются и падает на крышу, Mercedes – на бок. Начинает идти дым. По информации канала, в результате произошедшего пострадали оба водителя и 37-летняя пассажирка микроавтобуса.

До этого в Приморском крае четыре автомобиля столкнулись на трассе возле аэропорта «Кневичи». На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у них сильно смяты кузова, разбиты стекла, капоты, бамперы.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.