На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Карелии на видео попало, как машины с людьми опрокинулись в серьезном ДТП

В Карелии на видео сняли кульбит Ford с женщиной в салоне
true
true
true

В Петрозаводске микроавтобус влетел в иномарку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Страшная авария произошла вчера на улице Чапаева в Петрозаводске. 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Ford. Оба автомобиля опрокинулись. За рулем «Форда» была 48-летняя женщина», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Mercedes врезается в иномарку, от удара Ford переворачиваются и падает на крышу, Mercedes – на бок. Начинает идти дым. По информации канала, в результате произошедшего пострадали оба водителя и 37-летняя пассажирка микроавтобуса.

До этого в Приморском крае четыре автомобиля столкнулись на трассе возле аэропорта «Кневичи». На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у них сильно смяты кузова, разбиты стекла, капоты, бамперы.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами