«Допрыгался»: автоблогера поймала полиция во время стрима в Ленобласти

Автоблогер Стилов записал видео из отдела полиции после задержания в Ленобласти
В Ленинградской области полиция задержала автоблогера Сергия Стилова прямо во время стрима. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Ранее блогер записывал видео с опасными маневрами на пикапе.

«Ну что господа, вот и я допрыгался… не стоило мне пятоки крутить на своем TRX, даже с учетом что это было год назад на парковке загородом», — написал он в посте.

При этом блогер заметил, что стал выбирать дрифт на автодроме и специальных трассах.

Правоохранители задержали блогера во время стрима с гонщиком-блогером Хастлером, с которым они катались на байках. После молодые люди пошли в кафе и собирались дальше идти заниматься своими делами, однако их остановила полиция.

До этого в Красноярске Porsche Macan, принадлежащий автоблогеру Илье Левченко, попал в ДТП.

По информации канала Mash, инцидент произошел на улице Свердловской. В момент ДТП за рулем иномарка находилась мать блогера, руководитель салона красоты. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Карелии на видео попало, как машины с людьми опрокинулись в серьезном ДТП.

