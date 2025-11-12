«Багажник вошел в салон»: жесткое ДТП на трассе в Приморье попало на видео

В Приморье на видео сняли, как машины с людьми разбились в ДТП с большегрузом

В Приморском крае четыре автомобиля столкнулись на трассе возле аэропорта «Кневичи». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Со стороны аэропорта произошло жесткое ДТП. Пострадали минимум четыре автомобиля. У одного из них багажник вошел в салон авто. Рядом с искореженным авто лежит мужчина и не шевелится. На месте собралось много людей», — говорится в публикации.

Видеорегистратор одного из автомобилей записал момент массового ДТП. На кадрах видно, как большегруз врезается в белую легковую машину, после чего – в другой транспорт. На записи также заметно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Очевидцы сняли последствия аварии. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у них сильно смяты кузова, разбиты стекла, капоты, бамперы. В результате произошедшего движение на трассе перед аэропортом затруднено.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.