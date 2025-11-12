На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водители легковушек получают штрафы до 600 тысяч из-за грузовиков

Владельцы легковых авто получают штрафы до 600 тысяч за нарушения грузовиков
true
true
true
close
Velimir Zeland/Shutterstock/FOTODOM

Владельцы легковых автомобилей по всей России стали получать штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения, которые фактически совершили грузовики. Проблема возникла из-за использования дальнобойщиками номеров-дублеров, зарегистрированных на легковые машины, сообщают «Известия».

Мошенническая схема стала массово применяться после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и ужесточения штрафов за перевес. Недобросовестные перевозчики используют подложные номера, совпадающие с реальными номерами легковых автомобилей, чтобы избежать ответственности. В результате постановления приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, которым приходится оспаривать штрафы через суд.

В Ространснадзоре заявили, что не выносят постановлений, если на фотоснимке с камеры зафиксирован легковой автомобиль. Однако на практике система АПВГК не всегда корректно идентифицирует тип транспортного средства. Эксперты отмечают, что для решения проблемы необходимо интегрировать базы данных АПВГК с системами ГИБДД и создать упрощенный механизм обжалования штрафов.

Ранее автомобилистов предупредили о лишении прав за скрытые номера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами