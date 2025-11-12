Водители легковушек получают штрафы до 600 тысяч из-за грузовиков

Владельцы легковых автомобилей по всей России стали получать штрафы до 600 тысяч рублей за нарушения, которые фактически совершили грузовики. Проблема возникла из-за использования дальнобойщиками номеров-дублеров, зарегистрированных на легковые машины, сообщают «Известия».

Мошенническая схема стала массово применяться после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и ужесточения штрафов за перевес. Недобросовестные перевозчики используют подложные номера, совпадающие с реальными номерами легковых автомобилей, чтобы избежать ответственности. В результате постановления приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, которым приходится оспаривать штрафы через суд.

В Ространснадзоре заявили, что не выносят постановлений, если на фотоснимке с камеры зафиксирован легковой автомобиль. Однако на практике система АПВГК не всегда корректно идентифицирует тип транспортного средства. Эксперты отмечают, что для решения проблемы необходимо интегрировать базы данных АПВГК с системами ГИБДД и создать упрощенный механизм обжалования штрафов.

