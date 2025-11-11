Mercedes жены главного редактора Sputnik International разбился в ДТП

В Москве Mercedes жены главного редактора Sputnik International Антона Анисимова попал в аварию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Столкновение машины Ольги Анисимовой и китайского Jeely произошло на Ленинском проспекте в Москве. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. На записи также заметно, что черная иномарка получила повреждения: у транспорта смят капот, кроме того, автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее в Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии.