На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии приняли решение по застрявшим на границе с Литвой грузовикам

МИД Белоруссии: застрявшие на границе с Литвой грузовики переместят на стоянку
true
true
true
close
Alexander Welscher/Global Look Press

Грузовики, застрявшие в Белоруссии в связи с решением Литвы закрыть границу, переместят на специальную стоянку в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Котловка». Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Белоруссии.

По информации ведомства, на границе скопились более 1100 грузовых транспортных средств, принадлежащих литовским перевозчикам. Они преимущественно сконцентрированы на подъездных путях к КПП «Бенякони» и «Каменный Лог».

«В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств <...> белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка», — говорится в заявлении.

29 октября литовские власти решили на месяц закрыть границу с Белоруссией. В Вильнюсе этот шаг связали с частым появлением в воздушном пространстве республики метеозондов, якобы используемых для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ руководство Белоруссии запретило грузовым автомобилям, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по территории страны.

Ранее в Литве сообщили о планах взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами