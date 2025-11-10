В Белоруссии приняли решение по застрявшим на границе с Литвой грузовикам

МИД Белоруссии: застрявшие на границе с Литвой грузовики переместят на стоянку

Грузовики, застрявшие в Белоруссии в связи с решением Литвы закрыть границу, переместят на специальную стоянку в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) «Котловка». Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Белоруссии.

По информации ведомства, на границе скопились более 1100 грузовых транспортных средств, принадлежащих литовским перевозчикам. Они преимущественно сконцентрированы на подъездных путях к КПП «Бенякони» и «Каменный Лог».

«В целях обеспечения безопасности и сохранности данных транспортных средств <...> белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка», — говорится в заявлении.

29 октября литовские власти решили на месяц закрыть границу с Белоруссией. В Вильнюсе этот шаг связали с частым появлением в воздушном пространстве республики метеозондов, якобы используемых для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ руководство Белоруссии запретило грузовым автомобилям, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по территории страны.

Ранее в Литве сообщили о планах взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы.