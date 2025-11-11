В Казани на видео попало, как шесть авто разбились в жестком ДТП

В Казани на видео сняли, как шесть машин с людьми разлетелись по проезжей части

В Казани столкнулись шесть легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«Водитель каршеринга Volkswagen Polo, предварительно, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутной Lada Largus, а после врезался в Renault Duster. От удара отечественная легковушка столкнулась с другими тремя авто», — говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По информации канала, ДТП произошло на Кремлевской дамбе. В результате произошедшего два водителя получили травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

