Найден легальный способ обхода повышенного утильсбора

Дилеры китайских автомобильных брендов нашли легальный способ обхода повышенного утильсбора за счет чип-тюнинга автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Например, Chery Arrizo 8 в Китае выпускаются с двигателями 186 л.с. Но в Россию эти же машины приезжают с моторами мощностью в 150 лошадей благодаря перепрошивке программного обеспечения. Потом можно слегка «подшаманить» и вернуть двигателю былую мощность», — отмечается в публикации.

Более половины дилерских центров занимаются перепрошивкой программного обеспечения для двигателей Chery, Geely, Changan, JAC и других китайских автомобильных брендов, утверждает Baza. Законодательно чип-тюнинг не запрещен, но желание сэкономить, в том числе в неавторизованном дилерском центре, может привести к проблемам в работе автомобиля, отмечается в публикации.

