Машины с россиянками разлетелись в момент жесткого ДТП, и это попало на видео

В Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разбились в жестком ДТП

В Архангельской области столкнулись две машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«Жесткое ДТП произошло на М-8 — между Рикасихой и Лайским Доком. Одна из машин съехала в кювет и перевернулась. На месте медики и спасатели», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль боком выезжает на встречную полосу движение и врезается в машину, от удара машины отбрасывает в разные стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По данным Госавтоинспекции, в результате произошедшего травмы получили женщины 2001 и 2002 годов рождения. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее в Хабаровске Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне попал в жесткое ДТП.