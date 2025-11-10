На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Машины с россиянками разлетелись в момент жесткого ДТП, и это попало на видео

В Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разбились в жестком ДТП
true
true
true

В Архангельской области столкнулись две машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«Жесткое ДТП произошло на М-8 — между Рикасихой и Лайским Доком. Одна из машин съехала в кювет и перевернулась. На месте медики и спасатели», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль боком выезжает на встречную полосу движение и врезается в машину, от удара машины отбрасывает в разные стороны, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По данным Госавтоинспекции, в результате произошедшего травмы получили женщины 2001 и 2002 годов рождения. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Ранее в Хабаровске Mercedes-Benz G-Class с людьми в салоне попал в жесткое ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами