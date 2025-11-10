На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что в китайских авто выходит из строя быстрее всего

Автоэксперт Евтеев назвал пять слабых мест китайских автомобилей
Shutterstock/Gorodenkoff

Оценивать все китайские автомобили одинаково нельзя, но часто у таких машин есть проблемы с ЛКП, системой полного привода, трансмиссией, электронными системами и деталями подвески. Об этом «Российской газете» рассказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

«Можно выделить некоторые общие слабые места современных китайских авто. Например, довольно часто на автосервисы обращаются с вопросами по различным электронным и умным системам. <…> Следующая частая проблема - лакокрасочное покрытие и быстрая коррозия. У некоторых моделей кузов быстро покрывается коррозией и сколами даже при незначительном пробеге», — рассказал эксперт.

По его словам, владельцы китайских автомобилей направляются в сервис из-за проблем с системой полного привода, трансмиссией или деталями подвески, которые могут меняться от партии к партии, что влияет на их ресурс. Евгений Евтеев рекомендует владельцам новых китайских машин проверить смазку направляющих тормозных суппортов, а после обкатки заменить все технические жидкости. Кроме того, автоэксперт посоветовал следить за обновлениями программного обеспечения, регулярно проверять состояние транспорта и оперативно реагировать на неполадки.

Ранее назвали 8 самых долговечных немецких автомобилей.

