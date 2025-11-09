Свадебный кортеж в Сочи перекрыл трассу для дрифта и попал на видео

В Сочи свадебный кортеж заблокировал дорогу для дрифта и попал на видео

В Сочи участники свадебного кортежа перекрыли проезд по дороге и устроили дрифт-шоу, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

«В Сочи автомобили свадебного кортежа заблокировали движение, чтобы гости свадьбы устроили дрифт-шоу прямо на проезжей части. В результате образовалась пробка, а водителям пришлось ждать, пока кортеж завершит свои маневры», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видны автомобили, из-под колес которых идет дым. За ними скопилась пробка из других машин.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данному факту сотрудниками полиции инициировано проведение проверки. Принимаются меры к установлению участников инцидента, действия которых повлекли к блокированию дорожного движения», — отмечается в сообщении

Ранее в Подмосковье курьер на питбайке наехал на мальчика и скрылся.