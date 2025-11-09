На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Свадебный кортеж в Сочи перекрыл трассу для дрифта и попал на видео

В Сочи свадебный кортеж заблокировал дорогу для дрифта и попал на видео
true
true
true

В Сочи участники свадебного кортежа перекрыли проезд по дороге и устроили дрифт-шоу, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи» и публикует видеозапись инцидента.

«В Сочи автомобили свадебного кортежа заблокировали движение, чтобы гости свадьбы устроили дрифт-шоу прямо на проезжей части. В результате образовалась пробка, а водителям пришлось ждать, пока кортеж завершит свои маневры», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видны автомобили, из-под колес которых идет дым. За ними скопилась пробка из других машин.

Инцидентом заинтересовалась местная полиция, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данному факту сотрудниками полиции инициировано проведение проверки. Принимаются меры к установлению участников инцидента, действия которых повлекли к блокированию дорожного движения», — отмечается в сообщении

Ранее в Подмосковье курьер на питбайке наехал на мальчика и скрылся.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами