Обновленный Jetour Traveler поступит в продажу в Китае

В Китае 17 ноября поступит в продажу обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026 модельного года. Об этом сообщает Autohome.

«Решётка радиатора и фары по бокам объединены в единое целое. В шестисекционную решётку вмонтирован англоязычный логотип Jetour. Передний бампер имеет выступающую над кузовом форму и снабжен небольшими противотуманными фарами по бокам», — отмечается в публикации.

Длина автомобиля — 5034 мм, колесная база — 2800 мм. Jetour Traveler 2026 года будет предлагаться с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0. Гибридный Traveler C-DM получит силовую установку на основе мотора 1.5 максимальной мощностью 156 л.с. Запас хода на электротяге, в зависимости от версии, составляет 100-162 км.

