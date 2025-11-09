«Устроил опасный побег»: гаишники составили на водителя 12 протоколов после погони

В Чебоксарах на видео попала погоня ДПС за водителем, он получил 12 протоколов

В Чебоксарах водитель попытался скрыться от ДПС и устроил аварию, на него составили 12 протоколов за нарушения ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

«В Чебоксарах автолюбитель на «четырнадцатой» устроил опасный побег от ДПС, но закончил его на спецстоянке. Инспекторы ДПС, заметив подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, попытались остановить его», — отмечается в сообщении.

Водитель не подчинился их требованиям и попытался скрыться. На кадрах с видеорегистратора видно, что водитель активно маневрировал, перестраиваясь из ряда в ряд, и неоднократно проезжал перекрестки на красный свет. В итоге он врезался в бордюр у края проезжей части, пересек тротуар и врезался в припаркованную Lada Vesta.

После этого его удалось задержать. Инспекторы составили на водителя 12 протоколов за различные нарушения ПДД, пять из них — за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.

