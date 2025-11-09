Гонщик в США проехал 12 км до финиша задним ходом после разрыва коробки передач

На внедорожных соревнованиях Laughlin Desert Classic в США пилот одного из автомобилей был вынужден ехать 12 км до финиша по пустыне задним ходом из-за поломки коробки передач. Об этом пишет The Drive.

Когда я начал движение, я был на второй передаче. Я переключился на третью, раздался очень громкий хлопок, а у меня оказалось сразу пять нейтральных передач», — описал пилот Джонатан Доус обстоятельства возникновения поломки.

На помощь экипажу никто не пришел, поэтому пилот и штурман приняли решения оставшуюся до финиша дистанцию в 7 миль (12 км) преодолеть задним ходом. Задняя передача после разрыва коробки осталась исправной. Во время движения автомобиль разгонялся до 43 км/ч. Действиями пилота руководил штурман Кори Дэй. В результате экипаж смог финишировать на 10 месте среди 17 участников.

