На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гонщик в США проехал 12 км до финиша задним ходом после разрыва коробки передач

В США гонщик проехал 12 км до финиша задним ходом из-за поломки трансмиссии
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На внедорожных соревнованиях Laughlin Desert Classic в США пилот одного из автомобилей был вынужден ехать 12 км до финиша по пустыне задним ходом из-за поломки коробки передач. Об этом пишет The Drive.

Когда я начал движение, я был на второй передаче. Я переключился на третью, раздался очень громкий хлопок, а у меня оказалось сразу пять нейтральных передач», — описал пилот Джонатан Доус обстоятельства возникновения поломки.

На помощь экипажу никто не пришел, поэтому пилот и штурман приняли решения оставшуюся до финиша дистанцию в 7 миль (12 км) преодолеть задним ходом. Задняя передача после разрыва коробки осталась исправной. Во время движения автомобиль разгонялся до 43 км/ч. Действиями пилота руководил штурман Кори Дэй. В результате экипаж смог финишировать на 10 месте среди 17 участников.

Ранее в Сочи свадебный кортеж перекрыл трассу, чтобы подрифтовать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами