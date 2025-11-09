На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Килограмм наркотиков изъяли полицейские у водителя Tesla в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который вез килограмм наркотиков в Tesla
RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который вез в автомобиле Tesla более килограмма синтетических наркотиков. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники полиции задержали 27-летнего неработающего фигуранта, передвигавшегося по городу на автомобиле Tesla, в салоне которого был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством «клефедрон» массой более килограмма — 1024,9 грамма», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый занимался сбытом наркотиков через интернет-магазин бесконтактным способом. Мужчину задержали полицейские, отрабатывая оперативную информацию о нем. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

Мужчина был задержан оперативниками на Богатырском проспекте, на американском электрокаре он развозил «закладки», уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранее на видео попал тигр, перебежавший дорогу авто в Приморье.

