Умер экс-ведущий культового автомобильного шоу Top Gear

Экс-ведущий британского шоу Top Gear Квентин Уилсон умер от рака легких
Tolga Akmen/Global Look Press

В Британии на 69-м году жизни умер бывший ведущий автомобильных телешоу Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон, передает Sky News.

Члены семьи ведущего заявили, что он скончался 8 ноября после непродолжительной борьбы с раком легких. Они назвали мужчину «национальным достоянием» и отметили, что благодаря его работе до британских гостиных добралась радость вождения автомобилей.

«Пустоту, которую он (Уилсон. — «Газета.Ru») оставил, невозможно заполнить. Его знания были не просто приобретены, но и прожиты; это библиотека опыта, теперь нам недоступная», — отметили родственники.

Автодилер и автомобильный журналист родился в городе Лестер. К Top Gear он присоединился в 1991 году, а затем перешел в конкурирующее шоу Fifth Gear. Кроме работы на телеэкране, Уилсон боролся за доступность электромобилей в рамках своей кампании FairCharge. Он был женат, у него остались трое детей и трое внуков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, почему время Top Gear прошло.

