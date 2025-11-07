Умер бывший гендиректор Renault

Бывший гендиректор Renault Луи Швейцер умер на 84-м году жизни

Бывший генеральный директор французской автомобилестроительной корпорации Renault Луи Швейцер скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что о случившемся журналистам рассказала семья Швейцера. Причина смерти не объявлялась.

Луи Швейцер занимал пост гендиректора Renault с мая 1992 года по апрель 2005 года и оставался почетным президентом компании. Кроме того, он руководил аппаратом премьер-министра Франции Лорана Фабиуса в 1981 году.

Помимо этого, Швейцер занимал руководящие посты в различных общественных организациях, большинство из которых работают в сфере культуры.

Являлся одним из 250 великих офицеров ордена Почетного легиона. Кроме того, в 2005 году президент России Владимир Путин наградил Швейцера орденом Дружбы за вклад в развитие российско-французского сотрудничества.

