Умер бывший гендиректор Renault

Бывший генеральный директор французской автомобилестроительной корпорации Renault Луи Швейцер скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета Le Monde.
Отмечается, что о случившемся журналистам рассказала семья Швейцера. Причина смерти не объявлялась.
Луи Швейцер занимал пост гендиректора Renault с мая 1992 года по апрель 2005 года и оставался почетным президентом компании. Кроме того, он руководил аппаратом премьер-министра Франции Лорана Фабиуса в 1981 году.
Помимо этого, Швейцер занимал руководящие посты в различных общественных организациях, большинство из которых работают в сфере культуры.
Являлся одним из 250 великих офицеров ордена Почетного легиона. Кроме того, в 2005 году президент России Владимир Путин наградил Швейцера орденом Дружбы за вклад в развитие российско-французского сотрудничества.
Ранее сообщалось о смерти формального главы КНДР Ким Ён Нама.