Москвичам посоветовали менять покрышки уже в эти выходные

На сегодняшний день в Центральной России стоит пасмурная, но теплая погода, однако на следующей неделе ожидаются ощутимое похолодание и снег. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, он посоветовал сделать это в предстоящие выходные.

«Автомобилистам, особенно московским, Центральной России, нужно готовиться к смене шин. Ну, не то что готовиться, а, наверное, в эти выходные уже произвести эту смену шин. Потому что на следующей неделе среднесуточная температура воздуха станет устойчиво ниже плюс пяти градусов», — сказал эксперт.

При таких условиях, по его словам, возможны ночные заморозки и гололед.

До этого синоптик Александр Ильин отметил, что жителям европейской части России не нужно бояться раньше времени прогнозов о предстоящей аномально холодной зиме, так как пока точность таких предсказаний невысока. При этом он согласился, что в зимние месяцы точно выпадет больше снега, будут морозы — сначала небольшие, потом сильные и продолжительные. Однако кратковременные оттепели также периодически будут возвращаться, рассказал специалист.

