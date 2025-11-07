На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам посоветовали менять покрышки уже в эти выходные

Синоптик Тишковец: московским автомобилистам пора менять покрышки
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

На сегодняшний день в Центральной России стоит пасмурная, но теплая погода, однако на следующей неделе ожидаются ощутимое похолодание и снег. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Автомобилистам, не сменившим резину на зимнюю, он посоветовал сделать это в предстоящие выходные.

«Автомобилистам, особенно московским, Центральной России, нужно готовиться к смене шин. Ну, не то что готовиться, а, наверное, в эти выходные уже произвести эту смену шин. Потому что на следующей неделе среднесуточная температура воздуха станет устойчиво ниже плюс пяти градусов», — сказал эксперт.

При таких условиях, по его словам, возможны ночные заморозки и гололед.

До этого синоптик Александр Ильин отметил, что жителям европейской части России не нужно бояться раньше времени прогнозов о предстоящей аномально холодной зиме, так как пока точность таких предсказаний невысока. При этом он согласился, что в зимние месяцы точно выпадет больше снега, будут морозы — сначала небольшие, потом сильные и продолжительные. Однако кратковременные оттепели также периодически будут возвращаться, рассказал специалист.

Ранее стало известно, когда в Москве сформируется снежный покров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами