Названы 10 самых популярных автомобили в мире

Портал Focus2move перечислил 10 самых популярных автомобилей в мире
Toyota

Портал Focus2move провел исследование и перечислил самые популярные автомобили в мире за период с января по сентябрь 2025 года .

Самым популярным новым автомобилем в мире по итогам первых девяти месяцев 2025 года стал японский кроссовер Toyota RAV4. Благодаря 11,2-процентному росту продаж он поднялся на одну позицию вверх, заняв 2,5% рынка. На втором месте находится Toyota Corolla. Ее продажи по итогам отчетного периода упали на 8,2%. А замыкает «тройку» лидеров электрический кроссовер Tesla Model Y (-11,2%).

В топ-10 также вошли Ford F-Series, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Kia Sportage.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

