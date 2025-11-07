Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака

Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки Pajero и Attrage

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России товарные знаки марок автомобилей Pajero и Attrage, сообщает ТАСС. Как следует из базы Роспатента, обе заявки были поданы 4 апреля 2025 года из Японии.

«Знаки зарегистрированы по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - наземные транспортные средства, их части и принадлежности. Дата истечения действия товарных знаков в РФ - 4 апреля 2035 года», — сообщает агентство.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали товарный знак Lada Yarus.