Массовая авария парализовала движение на Ленинградском проспекте в Москве

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском проспекте (в районе д. 3, стр. 1) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

По информации канала, движение автомобилей в районе аварии затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. дороги.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее на МКАД ДТП с пешеходом затруднило движение.