Семья убитого в Москве байкера обжалует приговор суда

Родители убитого в Москве байкера Кирилла Ковалева недовольны приговором суда и собирается его обжаловать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя семьи Дениса Ковалева.

«Мы недовольны приговором суда и будем его обжаловать», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все фигуранты должны понести наказание в виде лишения свободы.

Согласно приговору суда, Шахин Аббасов получил 17 лет колонии строгого режима. Его брату Шохрату назначили 12 лет. Исахан Аббасов проведет в колонии общего режима 6 лет. Отец братьев, Низам Аббасов, признан невиновным и отпущен из зала суда. Еще двоих фигурантов отпустили, так как они отбыли срок в СИЗО.

Напомним, вечером 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель, байкер Кирилл Ковалев сделал ему замечание. Тот напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. После этого скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что байкера Кирилла Ковалева похоронили на Новолюберецком кладбище в Москве.