На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семья убитого в Москве байкера обжалует приговор суда

РИА Новости: родители убитого в Москве байкера недовольны приговором Шахину Аббасову
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Родители убитого в Москве байкера Кирилла Ковалева недовольны приговором суда и собирается его обжаловать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя семьи Дениса Ковалева.

«Мы недовольны приговором суда и будем его обжаловать», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все фигуранты должны понести наказание в виде лишения свободы.

Согласно приговору суда, Шахин Аббасов получил 17 лет колонии строгого режима. Его брату Шохрату назначили 12 лет. Исахан Аббасов проведет в колонии общего режима 6 лет. Отец братьев, Низам Аббасов, признан невиновным и отпущен из зала суда. Еще двоих фигурантов отпустили, так как они отбыли срок в СИЗО.

Напомним, вечером 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель, байкер Кирилл Ковалев сделал ему замечание. Тот напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот. После этого скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что байкера Кирилла Ковалева похоронили на Новолюберецком кладбище в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами