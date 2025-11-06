Охранник Анджелины Джоли отдал ВСУ автомобиль

Охранник актрисы Анджелины Джоли отдал ВСУ автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Охранник Джоли отправил миллионы на нужды ВСУ и отдал в армию свою машину, но ТЦКшники щедрых жестов не оценили — поймали и заперли в подвале. Теперь его готовят к отправке на фронт, несмотря на справку о заболевании спины», — говорится в публикации.

По информации канала, 33-летний задержанный родом из Кировограда. После окончания местной школы он поступил в Летную академию Национального авиационного университета. По словам знакомых, охранник Джоли часто отправлял деньги на нужды ВСУ, закупал дроны, ездил к бойцам и отдал автомобиль.

6 ноября сообщалось, что украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК.

Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать.

5 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики сообщил, что охранника Анджелины Джоли забрали в Николаевской области Украины.

Ранее в Европе ужаснулись мобилизацией охранника Анджелины Джоли.