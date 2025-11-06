На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Охранник Анджелины Джоли отдал ВСУ автомобиль

SHOT: охранник Анджелины Джоли отдал ВСУ автомобиль и деньги
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Охранник актрисы Анджелины Джоли отдал ВСУ автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Охранник Джоли отправил миллионы на нужды ВСУ и отдал в армию свою машину, но ТЦКшники щедрых жестов не оценили — поймали и заперли в подвале. Теперь его готовят к отправке на фронт, несмотря на справку о заболевании спины», — говорится в публикации.

По информации канала, 33-летний задержанный родом из Кировограда. После окончания местной школы он поступил в Летную академию Национального авиационного университета. По словам знакомых, охранник Джоли часто отправлял деньги на нужды ВСУ, закупал дроны, ездил к бойцам и отдал автомобиль.

6 ноября сообщалось, что украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК.

Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать.

5 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики сообщил, что охранника Анджелины Джоли забрали в Николаевской области Украины.

Ранее в Европе ужаснулись мобилизацией охранника Анджелины Джоли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами