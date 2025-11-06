На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео с фигурантами дела об убийстве байкера Ковалева опубликовал суд Москвы

Суд Москвы опубликовал видео с фигурантами дела об убийстве байкера Ковалева
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» опубликовал видео из зала суда, где вынесли приговоры фигурантам по делу  об убийстве байкера Кирилла Ковалева.

Шахин Аббасов получил 17 лет колонии строгого режима. Его брату Шохрату назначили 12 лет. Исахан Аббасов проведет в колонии общего режима 6 лет. Отец братьев, Низам Аббасов, признан невиновным и отпущен из зала суда. Еще двоих фигурантов отпустили — они отбыли срок в СИЗО.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что байкера Кирилла Ковалева похоронили на Новолюберецком кладбище в Москве.

