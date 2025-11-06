Названы 10 самых надежных среднеразмерных седанов

Портал TopSpeed составил рейтинг самых надежных среднеразмерных седанов.

Возглавил список Lexus ES 300h с рейтингом качества на уровне 87 баллов из 100 возможных. В числе его преимуществ эксперты называют высокий уровень комфорта и бесшумную работу гибридной силовой установки. Второе место занимает Toyota Camry, качество и надежность которого оценили в 86 баллов из 100. Автомобиль ценят за плавность хода и высокий уровень шумоизоляции в салоне. На третьем месте Toyota Crown с показателем надежности 85 баллов из 100. Машина отличается просторным салоном и высоким комфортом.

В топ-10 также вошли Nissan Altima, Genesis G80, Kia K5, Honda Accord, Subaru Legacy, Volkswagen Arteon и Hyundai Sonata.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

