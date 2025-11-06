На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых надежных среднеразмерных седанов

TopSpeed перечислил 10 самых надежных среднеразмерных седанов
true
true
true
close
Lexus

Портал TopSpeed составил рейтинг самых надежных среднеразмерных седанов.

Возглавил список Lexus ES 300h с рейтингом качества на уровне 87 баллов из 100 возможных. В числе его преимуществ эксперты называют высокий уровень комфорта и бесшумную работу гибридной силовой установки. Второе место занимает Toyota Camry, качество и надежность которого оценили в 86 баллов из 100. Автомобиль ценят за плавность хода и высокий уровень шумоизоляции в салоне. На третьем месте Toyota Crown с показателем надежности 85 баллов из 100. Машина отличается просторным салоном и высоким комфортом.

В топ-10 также вошли Nissan Altima, Genesis G80, Kia K5, Honda Accord, Subaru Legacy, Volkswagen Arteon и Hyundai Sonata.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее сообщалось, что УАЗ отказался от выпуска внедорожника Hunter с «автоматом».

