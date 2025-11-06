«Отказали тормоза»: автобус с россиянами вылетел с трассы и попал на видео

Автобус Красноярск — Богучаны вылетел с трассы из-за сломанных тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«По словам водителя, в ТК «Сибирь» ему посоветовали «не морозить людей» и продолжать путь на неисправной тачке. Он делать это отказался. По салону разошелся дым, а люди около часа ждали на обочине. Мы до директора компании пока не дозвонились», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых пассажирами, видно, что общественный транспорт находится за пределами проезжей части. В полиции сообщили, что всех пассажиров пересадили в другой автобус. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал. Идет ликвидация последствия ДТП.

