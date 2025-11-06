На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Отказали тормоза»: автобус с россиянами вылетел с трассы и попал на видео

В Красноярском крае автобус с людьми вылетел с трассы из-за отказа тормозов
true
true
true

Автобус Красноярск — Богучаны вылетел с трассы из-за сломанных тормозов. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«По словам водителя, в ТК «Сибирь» ему посоветовали «не морозить людей» и продолжать путь на неисправной тачке. Он делать это отказался. По салону разошелся дым, а люди около часа ждали на обочине. Мы до директора компании пока не дозвонились», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых пассажирами, видно, что общественный транспорт находится за пределами проезжей части. В полиции сообщили, что всех пассажиров пересадили в другой автобус. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал. Идет ликвидация последствия ДТП.

Ранее на МКАД ДТП с пешеходом затруднило движение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами