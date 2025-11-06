На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске возбудили дело по факту ДТП с автобусом и грузовым поездом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения автобуса с поездом в Хабаровске. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственного управление на транспорте СК в своем Telegram-канале.

Там рассказали, что автобус пересекал пути перед подвижным составом, в связи с чем машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате водитель и три пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

ДТП произошло в микрорайоне Ореховая сопка на участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №40 проехал на красный свет и столкнулся с тепловозом. После удара автобус, в котором находилось семь человек, вылетел с дороги. В результате аварии водителя и пассажирку заблокировало в салоне.

Ранее сообщалось, что врачи оперируют одну из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Хабаровске.

