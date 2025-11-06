На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Прозвучал выстрел»: в Москве незнакомцы заманили школьника в автомобиль

112: люди заманили подростка в машину под предлогом съемок видеоролика
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве трое незнакомцев заманили школьника в автомобиль и пытались ограбить. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Кибергоп-стоп произошел в Москве на станции «Пушкинская». Злодеи позвали 16-летнего парня поснимать видео. При встрече пригласили присесть в автомобиль, обсудить детали. Но вместо брейншторма прозвучал выстрел из пистолета в пол» — говорится в публикации.

По информации канала, незнакомцы отобрали у подростка телефон и перевели себе цифровые открытки на 60 тысяч рублей. Нарушители также обнаружили в устройстве приложение для криптовалюты, тогда подросток не растерялся и сообщил, что там 9 млн рублей, но, чтобы их вывести нужен домашний компьютер. Незнакомцы поверили и отвезли школьника домой.

Также сообщается, что потерпевший сразу же вызвал правоохранителей. Нарушители попытались скрыться в Калужской области, но их задержали. В настоящее время они дают показания.

До этого в Санкт-Петербурге таксист изнасиловал 21-летнюю пассажирку в салоне автомобиля.

Ранее в Приморье школьник напал на водителя автобуса и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами