«Прозвучал выстрел»: в Москве незнакомцы заманили школьника в автомобиль

112: люди заманили подростка в машину под предлогом съемок видеоролика

В Москве трое незнакомцев заманили школьника в автомобиль и пытались ограбить. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Кибергоп-стоп произошел в Москве на станции «Пушкинская». Злодеи позвали 16-летнего парня поснимать видео. При встрече пригласили присесть в автомобиль, обсудить детали. Но вместо брейншторма прозвучал выстрел из пистолета в пол» — говорится в публикации.

По информации канала, незнакомцы отобрали у подростка телефон и перевели себе цифровые открытки на 60 тысяч рублей. Нарушители также обнаружили в устройстве приложение для криптовалюты, тогда подросток не растерялся и сообщил, что там 9 млн рублей, но, чтобы их вывести нужен домашний компьютер. Незнакомцы поверили и отвезли школьника домой.

Также сообщается, что потерпевший сразу же вызвал правоохранителей. Нарушители попытались скрыться в Калужской области, но их задержали. В настоящее время они дают показания.

