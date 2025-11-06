На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На МКАД на видео попало, как авто с разгона влетело в легковушку

В Москве на МКАД водитель на черном автомобиле спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 82-км МКАД», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как водитель черного автомобиля увеличивает скорость и врезается в проезжающий транспорт, при этом вторая машина после удара задевает еще один автомобиль.

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал. Идет ликвидация последствия ДТП. На опубликованных в сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что на проезжей части лежит перевернутый большегруз.

Ранее на МКАД ДТП с пешеходом затруднило движение.

