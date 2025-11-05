В Москве произошло массовое ДТП на Ленинском проспекте

В Москве на Ленинском проспекте произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинском проспекте (в районе д. 103) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в публикации.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено. Водителям посоветовали выбрать пути объезда.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее были названы сроки выхода на китайский рынок кроссовера iCar V27.