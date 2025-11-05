Названы сроки выхода на китайский рынок кроссовера iCar V27

Продажи кроссовера iCar V27 в Китае начнутся в 1 квартале 2026 года

Продажи кроссоверов iCar V27 на китайском рынке начнутся в 1 квартале 2026 года. Об этом сообщает портал autohome.com.cn.

Внедорожник iCar V27, который на зарубежных рынках будет продаваться под названием iCaur V27, был представлен в Дубае в начале августа 2025 года.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

Автомобиль получился крупнее Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: 5045×1976×1894 мм, размер колесной базы - 2900 мм.

В России iCaur V27 будет представлен в первой половине 2026 года.

