Названы сроки дебюта внедорожника iCaur V27 в России

Внедорожник iCaur V27 появится на российском рынке в первой половине 2026 года
Weibo

Новый внедорожник iCaur V27 появится на российском рынке в первой половине 2026 года. Об этом говорится в сообщении китайского производителя iCaur.

Также в iCaur поделились подробностями о работе последовательной гибридной силовой установки (REEV) нового внедорожника. Утверждается, что конструкция обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от −35 °C до +60 °C.

Внедорожник iCAR V27, который на зарубежных рынках будет продаваться под названием iCaur V27, был представлен в Дубае в начале августа 2025 года.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в которую входит 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, отвечающий за движение. Будут как заднеприводные, так и полноприводные версии. Причем у топового полноприводного варианта мощность составит 455 л.с., а запас хода на электричестве — до 200 км.

Автомобиль получился крупнее Toyota Land Cruiser 250 (Prado) и Land Cruiser 300: 5045×1976×1894 мм, размер колесной базы - 2900 мм.

В Китае iCAR V27 будет стоить 200 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Ранее Volkswagen впервые закрыл завод в Китае.

