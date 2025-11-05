В России резко подорожали китайские кроссоверы GAC

Кроссоверы GAC подорожали в России на 100-200 тысяч рублей

В России изменились цены на самые популярные кроссоверы GAC, сообщает портал «Автоновости дня».

«Дорестайлинговый GS8 во всех комплектациях, обновленный GS8 во всех версиях, кроме гибридной, а также среднеразмерный GS4 в полноприводных исполнениях выросли в цене на 100 — 200 тыс. рублей или 2-4%», — сообщает портал.

Цены на GAC GS4 начинаются от 3,2 млн рублей, а на обновленный GS8 — от 4,3 млн рублей.

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в России поставили рекорд года.