На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 самых ненадежных семейных кроссоверов

WhatCar перечислил 10 самых ненадежных семейных кроссоверов
true
true
true
close
Volkswagen

Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали десять ненадежных семейных кроссоверов с пробегом.

На первом месте в рейтинге кроссовер Volkswagen Tiguan последнего поколения, надежность которого оценили всего в 64,2% из 100 возможных. За последние два года с поломками столкнулся 81% владельцев таких машин. Далее следует Kia Sportage четвертого поколения, который выпускался в период с 2016 по 2021 год. Его надежность оценили в 72,9%. Третье место занимает выпускаемый с 2022 года японский кроссовер Mazda CX-60 с показателем надежности 76,2%.

В топ-10 вошли также Volkswagen ID.4 (2021 год, надежность 79,6%), Renault Austral (2023 год, надежность 80,4%), Nissan Ariya (2021 год, надежность 80,9%), MG ZS Electric (2019 год, надежность 81,8%), Land Rover Discovery Sport (2014 год, надежность 81,8%), Renault Arcana (2021 год, надежность 83,4%), Audi Q5 PHEV (2018 год, надежность 84,3%).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами