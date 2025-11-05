Названы 10 самых ненадежных семейных кроссоверов

Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали десять ненадежных семейных кроссоверов с пробегом.

На первом месте в рейтинге кроссовер Volkswagen Tiguan последнего поколения, надежность которого оценили всего в 64,2% из 100 возможных. За последние два года с поломками столкнулся 81% владельцев таких машин. Далее следует Kia Sportage четвертого поколения, который выпускался в период с 2016 по 2021 год. Его надежность оценили в 72,9%. Третье место занимает выпускаемый с 2022 года японский кроссовер Mazda CX-60 с показателем надежности 76,2%.

В топ-10 вошли также Volkswagen ID.4 (2021 год, надежность 79,6%), Renault Austral (2023 год, надежность 80,4%), Nissan Ariya (2021 год, надежность 80,9%), MG ZS Electric (2019 год, надежность 81,8%), Land Rover Discovery Sport (2014 год, надежность 81,8%), Renault Arcana (2021 год, надежность 83,4%), Audi Q5 PHEV (2018 год, надежность 84,3%).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.