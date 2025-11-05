С российского сайта Geely убрали самый дешевый кроссовер бренда

С российского сайта Geely исчез самый дешевый кроссовер бренда — Coolray. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Кроссовер Coolray, переживший рестайлинг на российском рынке в 2023 году, вовсе исчез из списка предлагаемых в стране моделей Geely, хотя такие машины ещё остались в наличии у дилеров. Теперь роль «младшего» кроссовера в линейке отведена Cityray, который стоит на ступень ниже Atlas», — сообщает портал.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Автомобиль с учетом прямой скидки в 240 тыс. рублей стоит минимум 2,75 млн рублей.

Ранее россиянам назвали пять серьезных недостатков популярного кроссовера Toyota.