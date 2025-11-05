В Москве грузовик без водителя протаранил автодом Mercedes

В Москве грузовик без водителя влетел в автодом Mercedes

В Москве грузовик без водителя влетел в автодом путешественников. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Авария произошла на улице Борисовские Пруды. Со слов водителя Mercedes, он запустил машину и начал подготовку к поездке и на время отошел. Через несколько минут грузовик начал движение и скатился по склону дорогу, где протаранил стоявший на парковке прицеп-автодом», — говорится в публикации.

На месте аварии работают оперативные службы. Пострадавших в результате ДТП нет.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта. Пострадали четыре человека.

Ранее в Подольске большегруз снес иномарку и попал на видео.