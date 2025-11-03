В Подольске большегруз снес иномарку и попал на видео

На видео попал момент ДТП в Подольске, как большегруз снес иномарку

В Подольске водитель большегруза влетел в иномарку на перекрестке. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

«По словам очевидцев, автолюбитель за рулем иномарки поспешил проехать перекресток не дождавшись зеленого сигнала светофора. В этот момент завершал маневр водитель грузовика», — передает канал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта. Пострадали четыре человека.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.