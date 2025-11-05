Наркодилер спрятал вещества в колонке и показал их гаишникам из-за нервов

Наркодилер из Ярославля спрятал в музыкальной колонке 120 граммов метадона. Об этом сообщает МК.

«Потом — сел в такси и помчался раскидывать по «нычкам». Но не повезло: на трассе у деревни Каменка Дмитровского городского округа машину остановили гаишники, парень разнервничался и сдал всю свою «музыку»», — передает издание.

До этого в Подмосковье сотрудники таможни обнаружили партию наркотиков весом 300 килограммов, спрятанную в фуре с яблоками из Молдавии.

Товар был доставлен в РФ в фуре, которая перевозила 21 тонну яблок. Таможенники остановили машину в Подмосковье. Во время досмотра в полу полуприцепа было найдено три тайника, из которых сотрудники извлекли 106 полимерных брикетов с наркотиками.

Ранее водитель засунул наркотики внутрь овцы и поплатился.